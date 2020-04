Inter Women – Ella Van Kerkhoven sotto i ferri: il comunicato UFFICIALE

Comincia la fase di recupero per Ella Van Kerkhoven, attaccante belga classe ’93 di Inter Women. La calciatrice si è sottoposta lo scorso 21 aprile ad un intervento per pubalgia che è perfettamente riuscito. Lo annuncia la società nerazzurra con un comunicato ufficiale: “L’attaccante nerazzurra, Ella Van Kerkhoven, è stata sottoposta ad intervento chirurgico per pubalgia il 21 aprile scorso in Belgio dal Professor Pauli. L’intervento è perfettamente riuscito e la giocatrice, dopo un periodo di riabilitazione, potrà tornare ad allenarsi”.



