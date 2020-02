INTER WOMEN – Ferme al palo: doppio legno Marinelli, due punti al vento con il Pink Bari

L’Inter di Attilio Sorbi frena ancora sul più bello: dopo le ottime prestazioni delle ultime uscite, nonostante fossero arrivate due sconfitte con le corazzate Milan e Juventus, le nerazzurre si fanno fermare sul 2-2 contro il Bari, che porta a casa un punto d’oro in ottica salvezza. Un pari che lascia l’amaro in bocca per le modalità con cui arriva, con una doppia rimonta di una squadra ospite che si difende con ordine e prova a ripartire. La pausa aiuterà a lavorare sugli errori commessi, per non ripetersi nell’ultima parte di campionato, a partire dalla sfida all’Orobica, nella quale serviranno i 3 punti. LE FORMAZIONI

INTER: Aprile, Merlo, Debever, Auvinen, Bartonova, Marinelli, Nyman (40′ st Santi), Alborghetti, Pandini (19’ st Brustia), Rincón, Baresi. A disposizione: Marchitelli, Quazzico, D’Adda, Pisano, Capucci, Colombo, Goldoni.

Allenatore: Attilio Sorbi.

PINK BARI: Myllyoja, Culver, Di Bari, Marrone, Piro, Helmvall, Honkanen (46′ st Capitanelli), Carp (36’ st Manno), Soro, Torres, Novellino. A disposizione: Balbi, Di Fronzo, Ketis, Zammit, Ceci, Trotta.

Allenatore: Cristina Mitola.

LA PARTITA

L’Inter parta convinta: al 7′ arriva già il vantaggio firmato Alborghetti. La centrocampista insacca di testa un piazzato di Merlo. Al 12′ però arriva l’immediato pareggio firmato dalla “nipote d’arte” Novellino, parente dell’allenatore, che va a segno di testa sugli sviluppi di un corner. Pandini ci prova da fuori tre minuti dopo, ma è attenta Myllyoja. Debever vicina allo specchio della porta ancora con un colpo di testa alla mezz’ora. Al 45′ nuovo vantaggio della squadra di casa con il rigore trasformato da Regina Baresi.

La ripresa vede un’Inter diversa, che subisce maggiormente la voglia di pareggiare i conti degli ospiti. La prima occasione però è della squadra di Sorbi, che con Marinelli che trova la traversa con un potente tiro da fuori area. Al 58′ è ancora Novellino a trovare il gol per il definitivo 2-2. Marinelli trova un’altra traversa al 75′ con un colpo di testa. Aprile salva le compagne con una respinta su Helmvall.

LA MIGLIORE

In una giornata opaca per l’Inter, è Gloria Marinelli a distinguersi dalle altre per l’insistenza con cui cerca una giocata decisiva, un gol, soprattutto nella seconda frazione di gioco. Sfortunata a trovare ben due volte la traversa, prima con un tiro da fuori e poi con un colpo di testa.

PROSSIMO AVVERSARIO E CLASSIFICA

Pausa di un mese per il calcio femminile, l’Inter torna in campo il 21 marzo alle 14:30 per affrontare il fanalino di coda Orobica Bergamo, con la quale è vietato sbagliare, per non rimanere invischiati nella coda della classifica.

JUVENTUS WOMEN 44 FIORENTINA WOMEN’S 35 MILAN WOMEN 35 ROMA WOMEN 34 SASSUOLO CF 23 FLORENTIA SAN GIMIGNANO 24 INTER WOMEN 19 EMPOLI LADIES 19 HELLAS VERONA WOMEN 12 PINK SPORT BARI 11 TAVAGNACCO CF 10 OROBICA BERGAMO 1

