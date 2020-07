Inter Women, parla Baresi: “Orgogliosa di vestire questa maglia. Quest’anno possiamo fare grandi cose”

Regina Baresi è una delle protagoniste dell’Inter Women. L’attaccante nerazzurro, nonché capitano, ha dedicato un’intera carriera a Milano, dichiarando spesso che giocare per questi colori rappresenta un sogno. In seguito all’allenamento odierno è intervenuta ai microfoni di Inter TV, analizzando la stagione che verrà.

Queste le parole di Baresi: “Dopo il periodo difficile che abbiamo passato è un stata una grande emozione tornare ad allenarsi con le compagne. Avendo vissuto quello che è stato mio papà per l’Inter, speravo di fare un percorso simile qua. Sono orgogliosa di vestire questa maglia. Ogni anno i nerazzurri cercano di fare acquisti per migliorare la squadra, quest’anno sono arrivate ragazze che possono aiutare tutta la squadra. Non sarà difficile per loro ambientarsi. A livello individuale cerco di dare il massimo sia in allenamenti che in partita. A livello di squadra stiamo crescendo tanto, l’anno scorso era il primo anno in Serie A e speriamo di crescere ancora”.

