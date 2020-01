INTER WOMEN – Risplende Marinelli! L’Inter di Sorbi va con le magie di Gloria: ora il derby

Ora si può dire: l’Inter è tornata a ringhiare. Dopo la vittoria ritrovata nella scorsa giornata contro l’Hellas Verona, le nerazzurre raddoppiano dominando un’Empoli che, di fronte alla Beneamata, nei confronti delle ultime stagioni esce spesso con le ossa rotte. La squadra di Sorbi si aggiudica tre punti molto importanti vista la posizione in classifica delle toscane e prima di un periodo di fuoco che la vedrà sfidare prima il Milan e poi la Juventus. LE FORMAZIONI

Inter Women – Aprile, D’Adda, Bartonova, Marinelli (36’st Colombo), Baresi, Merlo, Nyman, Pandini (22’st Brustia), Alborghetti, Auvinen, Tarenzi (32’st Goldoni). A disp. Quazzico, Capucci, Brustia, Van Kerkhoven, Colombo, Goldoni, Norton, Santi, Marchitelli. All. Attilio Sorbi. Empoli Ladies – Baldi, Garnier, Giatras, Varriale (39′ Cotrer), Di Guglielmo, Simonetti, Cinotti (19’st Ness), Prugna, Hjohlman, Papaleo (3’st Anghileri), Acuti. A disp: Fabiano, Boglioni, De Vecchis, Ness, De Rita, Anghileri, Palama, Morucci, Cotrer. All. Alessandro Pistolesi.

LA PARTITA

La gara parte nel segno della lotta in mezzo al campo, e le due squadre si studiano. Al 19′ è bravissima Regina Baresi a rubare palla al limite dell’area ed a servire in mezzo Tarenzi che da due passi insacca. Al 22′ Prugna e al 25′ Hjohlman vanno vicine al pareggio per la squadra ospite, ma i rispettivi tiri non sono precisi. L’Empoli cerca di avanzare, ma l’Inter non si fa trovare impreparata e continua ad attaccare.

Nella ripresa al 6′ Anghileri trova il colpo di testa, Aprile para senza affanno. Il momento di crescita dell’Empoli è però interrotto dal raddoppio di Marinelli al 13′ che è brava a raccogliere un pallone da un rimpallo e ad incrociare con il destro dal limite dopo un dribbling. Le ragazze di mister Pistolesi hanno qualche difficoltà a reagire e l’Inter non si ferma: al 22′ Marinelli fa una vera magia dalla destra lasciando partire un pallonetto quasi dalla linea di fondo. Nonostante il risultato, le ospiti provano a darsi una scossa ma l’Inter si difende con ordine amministrando il risultato.

LA MIGLIORE

Gloria Marinelli vede l’Empoli e, probabilmente, si ricorda delle valanghe di gol segnati nella scorsa stagione, quando poteva giocare a ridosso della porta e sfidava proprio le toscane in Serie B. E torna ad essere glaciale sotto porta siglando una doppietta. Non è dato sapere quanto il secondo gol fosse voluto, ma non sarebbe una novità vederla tirare fuori colpi del genere.

PROSSIMO AVVERSARIO E CLASSIFICA

Tempo di derby: domenica alle 12:30 la sfida al Milan. Di seguito la classifica aggiornata:

JUVENTUS WOMEN 37 FIORENTINA WOMEN’S 29 MILAN WOMEN 26 ROMA WOMEN 25 SASSUOLO CF 20 INTER WOMEN 18 EMPOLI LADIES 15 FLORENTIA SAN GIMIGNANO 17 HELLAS VERONA WOMEN 11 PINK SPORT BARI 9 TAVAGNACCO CF 9 OROBICA BERGAMO 1

