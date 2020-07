Inter Women – Simonetti si presenta: “Venire qui rappresenta un salto di qualità. E’ la squadra ideale per me”

E’ stato l’ultimo colpo di mercato di mercato per l’Inter Women. Flaminia Simonetti è arrivata in nerazzurro in prestito dalla Roma e rappresenta un movimento importante della società di Milano. A soli 15 anni ha fatto le sue prime comparse nella Nazionale giovanile, dimostrando fin da subito talento e qualità. Dopo una breve parentesi in Svizzera, è tornata in italia nel club capitolino ed ora è a disposizione di mister Attilio Sorbi. Ai microfoni di Inter TV, il neo acquisto ha espresso tutta la sua felicità per l’esperienza in arrivo, augurandosi dei successi nel breve periodo.

Ecco le sue parole: “Ho deciso di vestire questa maglia perché avevo maturato già dall’anno scorso la voglia di fare un salto di qualità. Voglio migliorare e ho deciso di venire qui, penso sia la squadra più adatta a me. Quest’anno posso veramente mettermi ancora più in mostra e far vedere le mie qualità. L’Inter è la squadra ideale per crescere. Mi piacerebbe arrivare più in alto in classifica rispetto all’anno scorso. Conosco qualche ragazza che era con me in Nazionale, abbiamo condiviso l’entusiasmo della scelta di venire all’Inter”.

