Milan-Inter Women, Sorbi: “Non abbiamo demeritato, partita decisa da episodi”. Baresi: “Stiamo crescendo e acquistando fiducia”

Attilio Sorbi, allenatore dell’Inter Women, ha parlato a Sky al termine del match contro il Milan per per 2-1 con la sola rete di Bartonova. Ecco le sue parole sulla condizione delle sue ragazze: “I due derby che abbiamo giocato in precedenza sono stati complicati. La prima partita è stata bella e giocata bene dall’Inter, ma avevamo una squadra nuova e le giocatrici non si conoscevano bene tra loro. La prestazione di oggi, invece, è stata sicuramente più importante e ben giocata, con dedizione e grande impegno da parte delle ragazze. Oggi l’Inter non ha assolutamente demeritato e la partita è stata decisa da episodi“.

“Molte ragazze non hanno esperienza e la dovranno acquisire poco alla volta, passando attraverso partite come quella di oggi. Abbiamo un progetto importante ma dobbiamo raggiungerlo quotidianamente.”

Regina Baresi, attaccante dell’Inter Women, ha commentato anche lei a Sky il match: “Rispetto all’inizio siamo cresciute tanto: iniziamo a conoscerci e si vedono i risultati del lavoro fatto fino adesso. Adesso abbiamo più consapevolezza e fiducia in noi stesse. Siamo molto più unite in campo e stiamo diventando una squadra. Siamo neopromosse ma vogliamo comunque fare il nostro campionato. Confrontarci con squadre più forti ci aiuta a crescere“.

