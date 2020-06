UFFICIALE – Campionato femminile, decisa la data di inizio della nuova stagione

Non solo finestra di mercato e Serie A ed Europa League da concludere, l’Inter si prepara anche a dover affrontare il nuovo campionato femminile. Il Consiglio Federale della FIGC, infatti, ha appena diramato un comunicato con le date di inizio della nuova stagione del campionato femminile a cui parteciperà l’Inter Women.

“Il Consiglio ha approvato il nuovo sistema delle Licenze per il femminile ed ha provveduto a stabilire date e format per la nuova stagione sportiva: la data di avvio del campionato 2020/2021 al 22 agosto, anche per andare incontro alle esigenze della Nazionale impegnata a settembre nelle gare di qualificazione all’Europeo in programma nel 2022“.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!