UFFICIALE – Ilaria Mauro è una nuova giocatrice dell’Inter Women

All’indomani della sconfitta contro il Bologna, l’Inter di Antonio Conte non è l’unica nerazzurra a dover agire sul mercato. In mattinata, infatti, è arrivata l’ufficialità dell’arrivo di Ilaria Mauro all’Inter Women: si tratta del primo acquisto per le nerazzurre in questa sessione di mercato, dopo la sospensione definitiva del campionato.

Si tratta di un colpo di spessore, visto il curriculum dell’attaccante; classe 1988, esordisce in Serie A ad appena 14 anni. Fino al 2013 gioca nel Tavagnacco, con cui partecipa alla UEFA Women’s Champions League per due stagioni consecutive e vince una Coppa Italia. Poi si sposta all’estero, vestendo prima la maglia del Sand e poi quella del Turbine Potsdam.

Dal 2016 passa alla Fiorentina, dove gioca quattro stagioni, vincendo uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Dal 2008 veste la maglia della Nazionale maggiore.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!