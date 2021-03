12 fermate per lo Scudetto: inizia la volata finale. Il calendario delle rivali dell’Inter fino al termine della stagione

La reazione da parte dell’dopo l’uscita prima dall’Europa, e poi – immeritatamente – dalla Coppa Italia, è stata quella di una grandissima squadra. Un gruppo di calciatori, ma soprattutto di uomini, che dalle sconfitte è riuscito a trarne qualcosa di positivo e trovando la forza di reagire da delusioni scottanti. Buona parte del merito è soprattutto di Antonio: il tecnico leccese ha plasmato questa squadra a sua immagine e somiglianza, dove il “noi” e non l’“io” è il diktat quotidiano.

Mancano 12 giornate al termine della Serie A e l’Inter continua ad avere un buon vantaggio sulle inseguitrici: sei punti sul sempre più sorprendente Milan di Stefano Pioli, dieci sulla Juventus (con una gara da recuperare contro il Napoli la prossima settimana) e dodici sulla Roma, possibile rivale per lo Scudetto insieme ai partenopei anche se leggermente distanti. 12 finali da giocare con i coltello tra i denti, lasciando in campo tutto quello che si ha per arrivare al traguardo. Andiamo a guardare il calendario delle rivali per lo Scudetto da qui fino al termine della stagione.

