Accadde Oggi – 28 marzo 1965: Inter-Milan 5-2, trionfo nel derby per Herrera! Mazzola-show e -1 in classifica

Se si dovesse scegliere una stagione simbolo della storia nerazzurra, quella 1964-65 avrebbe sicuramente molte chance di vittoria. Un’annata vincente, esemplificativa della Grande Inter del Mago Herrera. Se infatti il 26 settembre del 1964 l’Inter conquistava la sua prima Coppa Intercontinentale sconfiggendo l’Independiente, i nerazzurri avrebbero completato il trittico di successi con la conferma in Coppa dei Campioni per il secondo anno consecutivo e la conquista del campionato. Un campionato aperto, col Milan arrivato anche ad avere 7 punti di vantaggio.

Ma dopo l’inaspettata sconfitta di Foggia, gli uomini di Herrera incamerarono un ruolino di marcia incredibile, culminato nella gara simbolo della stagione in campionato, Inter-Milan del 28 marzo 1965. L’undici di Liedholm, con 3 punti di vantaggio sui nerazzurri al momento del calcio d’inizio, venne sconfitto in uno storico derby a senso unico. Dominato e portato a casa nettamente per 5 a 2

Il primo tempo terminò con il risultato di 1-1 con Jair a portare pronti-via in vantaggio l’Inter, e Amarildo a pareggiare al 17esimo. Poco prima del termine della prima frazione di gioco, l’episodio che probabilmente agevolò l’impresa nerazzurra: il Milan rimase infatti in 10 per l’espulsione di Benitez. Nella ripresa i nerazzurri di Herrera furono dilaganti e certificarono il trionfo con le reti di Domenghini (68′), Corso (73′) e la stupenda doppietta di Mazzola (81′ e 84′) con la prima rete messa a segno dopo una splendida azione personale.

Un passo fondamentale verso la conquista del titolo, con il Milan che verrà sopravanzato definitivamente alla 31esima giornata. A fine anno sarebbe stato Scudetto dopo una fantastica rimonta e trionfo totale per la Grande Inter di Herrera e Mazzola.

