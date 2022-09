Inter, l’esordio di Acerbi sui quotidiani: “Debutto coi fiocchi: Inzaghi ha un titolare in più”

Viktoria Plzen-Inter è stata anche la partita dell'esordio di Francesco Acerbi . L'arrivo del difensore dalla Lazio ha portato con sé tantissime critiche da parte dei tifosi nerazzurri. Ma c'è da dire che ieri sera ha stupito la sua prestazione. Vediamo come è stata commentata dai principali quotidiani sportivi in Italia.

Voti molto alti per Acerbi, soprattutto per Corriere dello Sport e Tuttosport che assegnano il voto di 7 al difensore classe 1988: "Esordio in nerazzurro con personalità", commenta il Corriere dello Sport. Per La Gazzetta dello Sport il voto è 6,5 , il giudizio è comunque buonissimo: "L'esordio è coi fiocchi: Inzaghi ha già un titolare in più dietro ."

La partita del difensore è stata, ovviamente, anche commentata dagli opinioni di Sky Sport: "Non giocava da giugno ma penso che Acerbi possa essere davvero un rinforzo su cui puntare per l'Inter - afferma Costacurta - Alternandolo a de Vrij, che abbiamo visto che fa fatica ad avere continuità, può fare bene ."

Prova sicuramente positiva (come detto anche nelle nostre pagelle) anche se con un avversario modesto. Le statistiche della gara di Acerbi sono molto buone: ha giocato con precisione (96% di precisione passaggi) ma ha saputo entrare duro quando necessario contro il temibile gigante Chory (67% dei contrasti vinti). De Vrij resta il titolare senza dubbio ma attenzione: l'olandese è un senatore di questa Inter ma è dall'anno scorso che le prestazioni sembrano continuamente in calo. Acerbi può essere una risorsa in questo senso, soprattutto per un motivo: può dare più riposo a de Vrij, senza che la squadra ne risenta in maniera particolare, per avere così entrambi i difensori sempre al top.