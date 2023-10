Ag. Mkhitaryan: “Non parlo del contratto, ma all’Inter è felice”

Rafaela Pimenta, agente di Henrikh Mkhitaryan ha parlato a Sportitalia del suo assistito. Ha subito esordito dicendo che di contratto non avrebbe parlato ma qualcosa è trapelato. Queste le sue parole sull’armeno: “A me sembra che più invecchia e più diventa forte. Lo vedo in crescita costante, è la prova di come lo stile di vita e la professionalità contino e gli stiano allungando la carriera”.

La procuratrice ha poi parlato del futuro del proprio assistito: “Del futuro bisogna chiedere a lui. Mi sembra sia sotto gli occhi di tutti che all’Inter sia felice, lo confermano le sue performance. Quando uno è felice, gioca meglio. È connesso con cuore e anima, si sente benissimo a Milano e lo si vede”