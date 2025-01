ALLARME Calhanoglu: infortunio e cambio immediato

Pessima notizia per l’Inter nel primo tempo della gara di Supercoppa Italiana contro il Milan. Al 35′, infatti, Hakan Calhanoglu è stato costretto a uscire dal campo per via di un nuovo infortunio. Al suo posto è entrato Kristjan Asllani.

Il centrocampista turco ha chiesto il cambio immediato per via di un problema all’adduttore. Da valutare le sue condizioni nei prossimi giorni, per un infortunio muscolare che potrebbe essere lo stesso già accusato due volte nel corso di questa stagione.