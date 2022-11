Inzaghi ‘ufficializza’ l’amichevole Reggina-Inter: la possibile data

E' iniziata la prima delle due settimane di vacanze concesse da Simone Inzaghi alla sua Inter. Il prossimo 4 dicembre, infatti, la squadra si riunirà nuovamente alla volta di Malta, in vista della tournée organizzata dal club nerazzurro nella quale verranno disputate due amichevoli. Un altro test pre-ripresa delle competizioni, come confermato da Pippo Inzaghi nell'intervista concessa questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport , verrà disputata allo stadio Granillo contro la Reggina in una sfida tra fratelli.

Questa è stata la conferma del tecnico che tanto bene sta facendo alla guida della formazione calabrese: "Faremo un’amichevole con l’Inter sotto Natale. Ma prima, visto che lui rientra da Malta il 9, spero che almeno a Como l’11 riesca a venire...". Per quanto riguarda la data, in attesa di una comunicazione ufficiale da parte dei due club, l'amichevole tra Reggina e Inter dovrebbe giocarsi il prossimo 22 dicembre.

Infine, lo stesso Pippo Inzaghi, ha parlato di un gioiello nerazzurro pescato dalla Reggina quest'anno in prestito dalla Primavera dell'Inter: "Fabbian? Bravo il nostro direttore Taibi a prenderlo. Il suo agente e Baccin dell’Inter hanno voluto che venisse qui perché con me le mezzali fanno gol. Io non lo conoscevo, Simone un pochino, ma dopo due giorni l’ho messo titolare in Coppa Italia con la Sampdoria e ha dimostrato di essere forte, al di là dei 4 gol".