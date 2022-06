Tra Lukaku, Lautaro e Dybala: quale sarebbe la coppia migliore per l’Inter?

Analizziamo le tre possibili coppie d'attacco dell'Inter del futuro

Alessio Murgida

Lukaku, Lautaro e Dybala: questi sono i tre nomi del futuro attacco dell'Inter. C'è chi sogna di vederli tutti e tre insieme ma, vista la possibilità dei nerazzurri sul mercato, questo ci sembra uno scenario molto difficile, se non impossibile. Molto probabilmente, quindi, soltanto due di loro tre farà parte dell'Inter e punterà a segnare i gol vittoria per la squadra di Inzaghi.

Nelle ultime ore, viste le voci di mercato, si è parlato e discusso molto della possibile coppia d'attacco per la prossima stagione: così, noi di Passione Inter, abbiamo cercato di fare un'analisi delle tre possibile coppie che si verrebbero formare nell'Inter.

Lukaku e Dybala

Partiamo subito dalla coppia d'attacco che, per motivi economici e non, sarebbe la più difficile da vedere l'anno prossimo: Romelu Lukaku e Paulo Dybala. I due non hanno ovviamente mai giocato insieme ed è quindi complesso immaginarli insieme: ma noi ci proviamo comunque.

PRO

Crediamo che Paulo Dybala abbia fatto vedere il meglio di sé quando è riuscito a esprimersi al meglio negli ultimi 20/25 metri. L'argentino ha sicuramente grandi qualità da rifinitore: è capace di resistere al contrasto avversario, nonostante il fisico esile, e con una sola giocata (anche molto lontano dalla porta) può farti ripartire ed effettuare un contropiede in pochi secondi. Questo tipo di lavoro, però, ha spesso reso Dybala meno lucido vicino alla porta.

La potenza e lo strappo di cui è in possesso Romelu Lukaku permetterebbero a Dybala di giocare più vicino, senza la necessità di costruire trame di gioco dal cerchio di centrocampo. Uno dei punti di forza più importanti di Big Rom, infatti, è la capacità di far salire la squadra con scatti paurosi che pochi riescono a fermare. Dybala, così, potrebbe occupare una posizione di campo più centrale per cercare il colpo decisivo sotto porta oppure l'assist per un compagno.

CONTRO

Con tutti i ragionamenti del caso, questa coppia d'attacco sarebbe realtà soltanto con una cessione di Lautaro Martinez (a meno di miracoli da parte della dirigenza nerazzurra). Ecco, vendere Lautaro Martinez per prendere Dybala a parametro zero ma, soprattutto, Lukaku soltanto in prestito non ci sembra un gioco che varrebbe la candela. Dal punto di vista economico, onestamente, sembrerebbe un'operazione abbastanza scellerata a meno che l'Inter - con l'eventuale incasso di Lautaro - decida di rinforzare in modo robusto il resto della squadra. Tutto questo, senza contare che si tratterrebbe di una coppia inedita, che ancora non si conosce, e non è detto che il matrimonio vada per forza a buon fine.

Lukaku e Lautaro

La LuLa.

PRO

La sigla sopra dice tutto. I due si conoscono alla perfezione e hanno dimostrato nelle due stagioni con Conte di formare insieme una coppia del gol meravigliosa. Lo stesso Lukaku - nella famosa intervista a Sky Sport - ha sottolineato il feeling che c'era con il Toro: "Mi manca tantissimo in campo - ha dichiarato il belga - Ogni volta che ricevevo la palla, sapevo che lui sarebbe stato davanti alla porta".

Non c'è molto altro da dire su una coppia che, in due anni di Inter insieme, ha segnato complessivamente 84 gol.

CONTRO

I lati negativi di questa coppia sono pochi e centrano poco con loro due. Il primo riguarda il gioco di Inzaghi: nel nuovo sistema dell'Inter i due si troverebbero comunque alla meraviglia? Probabilmente sì. Ma Inzaghi sarebbe costretto a cambiare qualcosa nel suo gioco e questo porterebbe soltanto benefici? Un po' di incognite ci potrebbero essere.

Il secondo contro riguarda invece Paulo Dybala. Come dicevamo, ne potrà arrivare soltanto uno tra Dybala e Lukaku (se dovesse rimanere Lautaro) e farsi scappare l'occasione di prendere a parametro zero un giocatore dalla qualità della Joya in futuro potrebbe essere definito come un rimpianto.

Dybala e Lautaro

Infine, la coppia più probabile. Il tango tutto argentino. La LaDy (o DyLa se preferite). Il duo Lautaro-Dybala, stando agli ultimi aggiornamenti, resta di fatto la coppia d'attacco più probabile per l'anno prossimo.

PRO

Dal punto di vista economico, sarebbe forse l'opzione più intelligente. L'Inter eviterebbe di spendere circa 20/25 milioni di euro per il solo prestito di Lukaku e permetterebbe a Lautaro di incrementare ancora di più il proprio valore sul mercato (se mai dovesse salutare un giorno i nerazzurri).

Entrambi sono argentini, quindi, in parte, già si conoscono. Anche se non hanno giocato tantissimo insieme: soltanto 8 volte in partite ufficiali con il bilancio di tre gol per il Toro e tre assist per la Joya. Un bottino che rispecchia molto bene anche il possibile rendimento all'Inter con Dybala che assiste Lautaro. Dybala sarebbe capace di tirare fuori dal cilindro la giocata decisiva, anche con un assist. E gli assist Lautaro sa sfruttarli eccome, con giocate spesso anche spettacolari.

CONTRO

Dal punto di vista delle caratteristiche, questa coppia potrebbe costituire un attacco un po' troppo leggero. Lautaro, almeno per il momento, non è il classico 9 centravanti che fa salire la squadra ed è spietato sotto la porta. É sicuramente più attaccante di Dybala (un 10 puro) ma non è Lukaku. Questo costringerebbe la Joya a svolgere il lavoro, di cui parlavamo prima, di rifinizione anche lontano dalla porta.