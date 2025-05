L’annuncio di Flick sugli infortunati per Inter-Barcellona

Proprio come l’Inter, anche il Barcellona dovrà giocare il prossimo turno di campionato domani sera. I blaugrana saranno impegnati in trasferta con il Valladolid in una gara in cui inevitabilmente Hansi Flick utilizzerà un ampio turnover. Alla vigilia dell’incontro di Liga, il tecnico tedesco ha svelato alcune delle sue possibili scelte, facendo anche un punto sugli infortunati che potrebbero tornare con l’Inter.

Queste le sue parole su Balde e Lewandowski: “Speriamo che possano essere pronti per giocare, ma dobbiamo aspettare. In questa situazione non possiamo fare cose folli. Dobbiamo preoccuparci di questo tema e quando i medici diranno ‘d’accordo’, come oggi con Lamine, potranno giocare”.

Al rientro dal primo minuto, inoltre, ter-Stegen: “Marc tornerà a giocare domani, sicuro. Szczesny? Per i portieri è bene che abbiamo qualche minuto in meno per recuperare. Marc sta andando bene, è ad un buon livello, lo vedo nei suoi fantastici allenamenti. Chi sarà il titolare con l’Inter? Per adesso non sto pensando di cambiare nulla verso il finale di stagione. Marco giocherà domani, ma non so se potrei cambiare la gerarchia. Le cose vanno così, viviamo il presente”.