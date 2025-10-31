31 Ottobre 2025

Chi è Doveri, arbitro di Verona-Inter: tracollo ultima gara

Settimana piena di partite in Serie A, si è appena chiuso il turno infrasettimanale di campionato ma è già tempo di proiettarsi sulle nuove partite in programma per il weekend. Nel fine settimana l’Inter di Cristian Chivu sarà impegnata in trasferta sul campo del Verona e cercherà altri tre punti per la vetta della classifica.

Questa mattina l’AIA ha diramato le designazioni di Verona-Inter, match della 10^ giornata di Serie A che sarà arbitrata da Daniele Doveri. I suoi assistenti saranno Lo Cicero e Vecchi mentre il quarto ufficiale sarà Collu. Al VAR per questa partita saranno invece presenti Aureliano e il suo assistente Abisso.

I precedenti con Doveri come arbitro non sempre hanno sorriso ai nerazzurri che hanno raccolto appena 14 vittorie in 36 partite. Completano il quadro infatti ben 12 pareggi e 10 sconfitte. L’ultima partita con lui in direzione è stata un tracollo per l’Inter che lo scorso aprile perse 0-3 il derby col Milan in semifinale di Coppa Italia.

