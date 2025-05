Accusato di aver danneggiato il Barcellona nel ritorno delle semifinali di Champions League di San Siro contro l’Inter, l’arbitro Szymon Marciniak ha deciso di commentare ufficialmente e difendersi dagli insulti ricevuti nelle ultime ore.

Il fischietto polacco, nelle parole rimbalzate questa mattina sul Corriere dello Sport, ha etichettato come ‘ridicoli’ i commenti ricevuti nei suoi confronti, precisando di non aver danneggiato nessuna squadra e che sul terzo gol dell’Inter, quello del pareggio siglato da Acerbi durante il recupero, non vi è stata alcuna irregolarità prima dell’assist di Dumfries.

Queste le dure parole di Marciniak: “Sono commenti ridicoli. Non ho danneggiato nessuno. Il terzo gol dell’Inter è assolutamente valido”.