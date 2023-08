Va aggiunto anche il nome di Marko Arnautovic all’elenco di attaccanti su cui l’Inter sta lavorando. Dopo le indiscrezioni delle scorse ore sono arrivate ulteriori conferme, con lo stesso agente del calciatore che ha annunciato di aver ricevuto un’importante offerta da un club di primo livello (senza fare il nome) e chiesto al Bologna di valutarla.

In serata il giornalista Luca Marchetti di Sky ha fatto il punto della situazione spiegando che la dirigenza nerazzurra si è mossa proprio sull’attaccante austriaco e l’idea sarebbe proprio quella di prendere Arnautovic subito, poi sistemare Correa in uscita e quindi andare ad impreziosire il reparto offensivo con il colpo Folarin Balogun dell’Arsenal. Un doppio colpo con l’argentino in uscita, incastro non semplice ma sul quale l’Inter starebbe lavorando.