Asllani cerca spazio con l’Albania: “All’Inter scherzano con me”

Nel corso di questa sosta di campionato per la disputa delle gare delle Nazionali, uno dei protagonisti dell’Inter sarà Kristjan Asllani che sarà impegnato con la sua Albania in due importanti partite di qualificazione per i prossimi Mondiali del 2026 da giocare contro Inghilterra e Andorra.

In vista della sfida di venerdì contro la selezione britannica, è stato proprio lo stesso Asllani che è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti albanesi. Il regista classe 2002 ha parlato della sfida contro l’Inghilterra e ha svelato cosa gli dicono i suoi compagni dell’Inter.

“La partita inizia sempre da 0-0 e daremo tutto per ottenere un risultato positivo. Scendiamo in campo solo per la vittoria. I miei compagni all’Inter scherzando mi hanno detto che ci faranno 6-7 gol e che torneremo a casa, ma noi vogliamo scendere in campo per dare battaglia. Sappiamo che ci attaccheranno perché hanno giocatori veloci, ma noi non abbiamo nulla da perdere. C’è molta armonia nella squadra, siamo un bel gruppo. Tutti vogliono andare ai Mondiali e combatteranno duramente”, ha spiegato Asllani.