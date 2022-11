Atalanta-Inter, le formazioni UFFICIALI: le scelte di Inzaghi

Manca poco al Gewiss Stadium di Bergamo per Atalanta-Inter, gara valida per la 15a giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri sono chiamati a una vittoria per chiudere bene prima della sosta Mondiale e per cambiare rotta negli scontri diretti. Gli orobici, invece, sono reduci da 2 sconfitte consecutive. Ecco le scelte di formazione di Gasperini e Inzaghi: