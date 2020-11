TS – Verso Atalanta-Inter, Lukaku non al meglio. Impressioni negative dopo le ultime terapie

Si è sentita parecchio l’assenza di Romelu Lukaku nella gara di ieri tra Real Madrid e Inter. Il centravanti belga, infatti, avrebbe saputo far male nei tanti spazi concessi dalla difesa di Zinedine Zidane e sarebbe stato soprattutto molto importante per dare respiro alla squadra nei momenti di difficoltà. Antonio Conte, però, potrebbe dover essere costretto a rinunciare all’attaccante anche in vista della trasferta di Bergamo, in programma domenica prossima contro l’Atalanta.

Un brutto colpo per il tecnico leccese, nell’ultimo match di campionato prima della pausa per le nazionali. Come riferito questa mattina da Tuttosport, anche nella giornata di ieri Lukaku si è sottoposto alle terapie prescritte dallo staff medico nerazzurro per recuperare dall’infortunio agli adduttori della coscia sinistra. Ma le impressioni in merito alle sue condizioni fisiche non lasciano filtrare ottimismo: contro l’Atalanta il peso dell’attacco potrebbe essere affidato ancora una volta a Lautaro Martinez e Perisic.

