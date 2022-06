Una fascia per due: Barella o Brozovic per il dopo Handanovic?

Tutto è ancora da scrivere per il futuro dei pali nerazzurri. L' Inter infatti presto, probabilmente al primo luglio, ufficializzerà l'arrivo di André Onana a parametro zero dall'Ajax. Il camerunense però, che viene da un lungo periodo senza continuità in campo, non è detto parta decisamente avanti ad Handanovic nelle gerarchie. Tuttavia è difficile che lo sloveno rimanga ancora a lungo capitano dell'Inter. Con il probabile addio di Skriniar però uno dei papabili per la fascia viene depennato: chi sarà l'erede di Handanovic?

Sia che Handanovic resti titolare anche in questa stagione (improbabile) sia che parta immediatamente come secondo, bisogna guardare avanti. La scelta probabilmente si riduce a soli due nomi: Brozovic, soprattutto per questione di longevità in casacca Inter, e Barella. Il nodo non è ancora stato sciolto e probabilmente l'argomento non è stato ancora affrontato. Il croato tuttavia, che ha già indossato la fascia in alcuni frangenti, difficilmente secondo Tuttosport si impunterà per esserlo di nuovo. Specie poi, se a ricevere onere e onori fosse il suo grande amico Nicolò. La scelta però verrà presa nelle prossime settimane: avrà Inzaghi l'ultima parola?