Il piano per un Barella al top: “Tutto nato da un confronto con Inzaghi”

Un Barella al top vuol dire anche un' Inter al top. E lo stesso si può dire al contrario: le sconfitte contro Lazio e Milan sono coincise con prove sottotono del 23 nerazzurro. In generale, Barella ha iniziato questa stagione lontano dagli standard fisici ma soprattutto mentali a cui ci aveva abituato. Per lui è anche arrivata un'esclusione eccellente contro il Bayern Monaco , dopo la disfatta del Derby. Un segnale che ha voluto lanciare Inzaghi .

Subito dopo la partita con i bavaresi, come riporta La Gazzetta dello Sport, c'è stato un confronto decisivo tra il tecnico nerazzurro e il centrocampista. Barella ha capito che in una stagione così, dovrà dosare le energie tra i vari impegni e che la condizione arriverà lavorando sempre di più, di questo ne sono convinti anche Inzaghi e il suo staff. C'è quindi una nuova gestione per Barella: un piano per riaverlo il prima possibile al top.