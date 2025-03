Bayern-Inter, un titolare KO: salta il quarto di Champions

Ad aprile gran parte delle attenzioni dei tifosi nerazzurri saranno rivolte verso la super doppia sfida di Champions League che l’Inter giocherà contro il Bayern Monaco. Per questo turno dei quarti di finale saranno prima i nerazzurri a volare in Baviera per far visita alla squadra tedesca e poi una settimana più tardi si giocherà il ritorno a San Siro.

Quest’oggi è arrivata una notizia che potrebbe forse anche agevolare la preparazione di Simone Inzaghi e di tutta l’Inter a queste due partite importantissime. Il Bayern Monaco ha infatti perso Kim, ovvero uno dei suoi difensori titolari causa infortunio: il centrale ex Napoli dovrà stare fuori diverse settimane per un problema al tendine d’Achille.

Lo annunciato lo stesso Vincent Kompany, allenatore del Bayern, con queste parole: “Kim Min-jae ha avuto problemi con il tendine d’Achille. Questo era noto. Speriamo che prima o poi tornerà disponibile. Dobbiamo assicurarci di non abusarne, dato il carico di lavoro che ha già avuto. Speriamo che non sia niente di troppo serio”, come riportato da Sky Sport DE.