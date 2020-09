Benevento-Inter, la conferenza stampa di Antonio Conte: tutte le informazioni

Mercoledì pomeriggio, dalle ore 18, allo stadio Vigorito di Benevento scenderanno in campo Benevento ed Inter, nel recupero della prima giornata di campionato rimandata a causa delle tempistiche tra la fine della scorsa stagione e l’inizio di questa. Pochi minuti fa è stato diffuso il comunicato ufficiale relativo alla conferenza stampa di Antonio Conte, che andrà in scena domani alle ore 14. Ecco qui di seguito il testo del comunicato pubblicato da Inter.it.

“Alle ore 14.00 di martedì 29 settembre, si terrà la conferenza stampa di Antonio Conte in vista di Benevento-Inter, gara valida per il recupero della prima giornata di Serie A TIM 2020/21. Il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti collegati e la conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<