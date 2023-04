I due grandi esclusi dal primo minuto della trasferta di Salerno per rilanciare la stagione dell’Inter. Simone Inzaghi si aspetta finalmente una scossa da Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic, i due leader dello spogliatoio reduci da un momento poco brillante. A dimostrarlo è stato ad esempio l’ingresso spento dei due nerazzurri contro la Salernitana, mandati in campo per chiudere i conti e divenuti invece spettatori dell’ennesima beffa collezionata negli ultimi tempi.

Come riferito questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, sarà da Lautaro e Brozovic che l’Inter ripartirà nella trasferta europea contro il Benfica. Nel match di andata dei quarti di finale di Champions League entrambi ritroveranno il campo dal primo minuto: al croato verrà nuovamente affidato il peso della regia a centrocampo, mentre l’argentino avrà il compito di ritrovare la via del gol e risollevare un intero reparto in piena crisi realizzativa.

Per quanto riguarda le altre scelte di formazione, in attesa delle prossime due sedute di allenamento prima della partenza verso il Portogallo, al fianco del Toro dovrebbe partire Dzeko da titolare, con Lukaku pronto a spaccare il match nella ripresa. Rispetto all’undici visto a Salerno, poi, si rivedranno dal primo minuto sia Alessandro Bastoni che Federico Dimarco, rispettivamente al posto di de Vrij e Gosens.