Biglietti Inter-Barcellona: prezzi e come acquistare

Con l’eliminazione del Bayern Monaco, l’Inter si è aggiudicata il passaggio diretto alle semifinali di Champions League. Come avvenuto nel 2010, anche stavolta i nerazzurri dovranno vedersela con il Barcellona, ultimo ostacolo sulla strada che porta alla finalissima di Monaco di Baviera. Un traguardo che Simone Inzaghi spera di tagliare dopo la sconfitta di Istanbul contro il Manchester City del 2023.

Biglietti Inter-Barcellona 6 maggio 2025: fasi di vendita

Per quanto riguarda la semifinale di ritorno Inter-Barcellona di martedì 6 maggio, l’Inter ha fissato quattro diverse fasi solo online su inter.it/tickets prima che si possa arrivare alla vendita libera. Ecco tutte le ultimissime informazioni diffuse dal club nerazzurro per acquistare un biglietto per la gara di Champions League a partire dal 17 aprile.

FASE 1 – Dalle ore 16:00 di giovedì 17 aprile e fino alla mezzanotte di lunedì 21 aprile, tutti gli abbonati Serie A 24-25 potranno confermare il proprio posto di campionato, ad esclusione dei settori riservati alla UEFA (Tribuna Arancio 160/162, Poltroncina Rossa Centrale R, Poltroncina Rossa S, Secondo Arancio Centrale 268/270 e Terzo Rosso Centrale 328/330).

FASE 2 – Dalle ore 12:00 alle 15:30 di martedì 22 aprile, per gli abbonati coinvolti (Tribuna Arancio 160/162, Poltroncina Rossa Centrale R, Poltroncina Rossa S, Secondo Arancio Centrale – settore 268 e 270, Terzo Rosso Centrale – settore 328 e 330) sarà possibile acquistare in esclusiva un posto qualsiasi tra quelli disponibili.

FASE 3 – Dalle ore 16:00 di martedì 22 aprile, tutti gli abbonati PLUS potranno acquistare fino a 2 biglietti per sé e i propri amici interisti. L’esclusiva terminerà alla mezzanotte di mercoledì 23 aprile, salvo esaurimento disponibilità. Dalle ore 12:00 di giovedì 24 aprile e fino alla mezzanotte dello stesso giorno, i soci Inter Club potranno acquistare fino a 4 biglietti – purché tutti soci attivi alla stagione in corso – salvo esaurimento disponibilità.

FASE 4 – Dalle ore 12:00 di venerdì 25 aprile, i possessori di tessera Siamo Noi attiva e sottoscritta entro il 16/04/2025 potranno acquistare i biglietti per sé e i propri amici interisti.

VENDITA LIBERA – In caso di disponibilità residue, la vendita libera inizierà alle ore 12:00 di lunedì 28 aprile, solo online su inter.it/tickets

Biglietti Inter-Barcellona 6 maggio 2025: prezzi

In riferimento ai prezzi dei biglietti di Inter-Barcellona, come sempre si trovano fasce diverse a seconda dalla collocazione. Il tagliando più economico è senz’altro quello del terzo anello verde acquistabile a 69 euro. Seguono i secondi anelli verde e blu a 79 euro, mentre un primo anello degli stessi settori vale 159 euro.

Spostandoci alle tribune, troviamo il secondo arancio a 179 e il primo a 220 euro. Un arancio laterale, invece, vale 189 euro. Dando uno sguardo ai settori più costosi, si va dai 189 del secondo rosso centrale ai 450 in poltroncina rossa centrale. Un biglietto in terzo anello rosso, infine, costa 99 euro.

Biglietti Barcellona-Inter 30 aprile 2025

L’Inter non ha ancora diffuso le modalità di acquisto per quanto riguarda il match di andata tra Barcellona-Inter che si disputerà il prossimo mercoledì 30 aprile allo stadio Montjuic. I soci Inter Club, come avviene per le trasferte europee, avranno priorità sugli altri tifosi.