Dopo la sosta e a seguito di due partite a San Siro contro Udinese e Milan, sarà tempo di Parma-Inter, con i nerazzurri impegnati nuovamente in trasferta. La gara sarà valida per la 31a giornata di Serie A e si disputerà sabato 5 aprile alle ore 18:00.

La squadra di Simone Inzaghi, come di consueto, potrà contare sulla spinta dei propri tifosi anche in trasferta. A questo proposito, analizziamo la procedura da seguire per acquistare i biglietti di settore ospiti al Tardini.

Biglietti Parma-Inter settore ospiti 8 aprile 2025: quando escono e dove comprarli

La vendita dei biglietti per il settore ospiti di Parma-Inter comincerà lunedì 31 marzo alle ore 12:00. La modalità sarà libera, quindi chiunque potrà acquistare un tagliando senza restrizioni di residenza o di possesso di tessera del tifoso.

Per acquistare i biglietti – secondo quanto comunicato ufficialmente dal Parma – l’unica modalità possibile consisterà nel recarsi fisicamente in un punto vendita Vivaticket.