Bologna-Inter, Brozovic in campo da capitano. Indizio per il futuro?

Il centrocampista croato torna ad indossare la fascia dopo più di due anni

A causa dell'assenza improvvisa comunicata nel pomeriggio per un problema alla schiena, Samir Handanovic non scenderà in campo questa sera a difendere i pali della porta nerazzurra contro il Bologna. Al suo posto è stato confermato il suo vice Radu, all'esordio in questo campionato dopo l'unica presenza dal primo minuto collezionata lo scorso gennaio in Coppa Italia in una partita non troppo felice contro l'Empoli.