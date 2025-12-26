Bonny ai box, Chivu fissa le condizioni per il rientro
Il francese deve recuperare dall'infortunio al ginocchio
La distorsione al ginocchio sinistro rimediata in allenamento terrà Ange-Yoan Bonny fuori dai campi per qualche giorno. L’attaccante francese dell’Inter non sarà disponibile per la sfida di domenica contro l’Atalanta, ultima partita del 2025, e salterà anche il successivo match di inizio gennaio contro il Bologna.
Il rientro potrebbe avvenire in occasione della trasferta di Parma del 7 gennaio, un appuntamento che avrebbe un significato particolare per Bonny. Il giocatore ha infatti vestito la maglia degli emiliani in 117 occasioni, rendendo il ritorno al Tardini una sorta di gara speciale. In alternativa, il recupero potrebbe slittare alla successiva partita contro il Napoli.
Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, però, Chivu ha imposto una linea precisa per il ritorno in campo del francese. Il tecnico della formazione nerazzurra vuole massima cautela e ritiene fondamentale che Bonny svolga almeno tre o quattro sedute complete con il gruppo prima di essere nuovamente utilizzato. Una condizione ritenuta imprescindibile nel metodo di lavoro dell’allenatore rumeno, che punta su una solida base di preparazione prima di rilanciare i suoi giocatori nella mischia.
L’ultima immagine del 2025 di Bonny rimarrà dunque il rigore sbagliato nella semifinale di Supercoppa contro il Bologna. Ora l’attaccante dovrà recuperare la forma migliore e attendere il via libera dello staff medico per tornare a disposizione.