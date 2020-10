Bordon predica calma: “Difesa Inter poco solida? Ora si vince anche così. È facile dire adesso che manca Godin”

Intervistato dai microfoni di Tuttomercatoweb, Ivano Bordon ha detto la sua sul momento dell’Inter, provando a spiegare le difficoltà di Eriksen e cercando di gettare acqua sul fuoco sul tema difesa. Ecco le sue parole.

Eriksen – “Ogni allenatore ha le proprie idee e la propria filosofia. L’ho visto giocare in Inghilterra e mi sembrava buonissimo, molto tecnico. Arrivando a campionato in corso lo scorso anno, forse non si è integrato bene nel gruppo, nel senso che non ha capito subito cosa vuole il tecnico. Spero possa riscattarsi stasera”.

Difesa poco solida – “Il calcio è cambiato molto anche in questo. Prima gli Scudetti si vincevano con difese impenetrabili, subendo pochi gol. Ma oggi se una squadra propone sempre un calcio offensivo può anche subirne qualcuno in più. Basta farne uno più dell’avversario”.

Godin – “È più difensore di Kolarov, che è un buonissimo giocatore e può rendere di più quando la difesa è a quattro. Potrebbe giocare anche sulla linea di centrocampo a sinistra, ma è facile dire ora che manca Godin. Sono scelte che si fanno”.

