Sky – É fatta per il rinnovo di Brozovic: oggi la firma con l’Inter

Tutti i dettagli del nuovo contratto del centrocampista croato

Dopo settimane di fumate bianche in arrivo e accordi trovati, ora ci siamo. Secondo Sky Sport, è tutto fatto per il rinnovo di Marcelo Brozovic con l' Inter. Oggi il centrocampista croato firmerà il suo nuovo contratto con il club nerazzurro: si tratta di un quadriennale (quindi fino al 2026 ) da circa 6 milioni di euro a stagione più bonus.

L'annuncio, come riporta Fabrizio Romano, però non avverrà nelle prossime ore: ci vorrà ancora del tempo per completare tutti i lavori burocratici. Ma senz'altro si tratta di una grandissima notizia, il giorno dopo la disfatta contro il Sassuolo.