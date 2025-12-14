Buone notizie per Chivu: torna dal lungo infortunio

E’ stata una stagione senz’altro problematica per la fascia destra dell’Inter, martoriata dagli infortuni sino a questo momento. Se nel caso di Denzel Dumfries non sono ancora certi i tempi di recupero, Cristian Chivu a partire dalla Supercoppa Italiana di Riad potrà quantomeno fare nuovamente affidamento su Matteo Darmian.

A due mesi e mezzo dall’ultima convocazione, come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’esterno italiano tornerà a disposizione del gruppo. Un’alternativa in più nelle mani del tecnico dell’Inter che in quella posizione ha ruotato Luis Henrique, Diouf e Carlos Augusto nelle ultime partite, trovando ad ogni modo qualche spunto interessante.

Queste le ultime dalla rosea: “Se per un esterno la situazione è assai intricata, per un altro si rivede definitivamente il sereno. Non è esclusa l’ipotesi di operazione ai tendini della caviglia per Denzel Dumfries, al contrario Matteo Darmian è vicino al rientro. Non ci sarà oggi a Genova, ma è stato deciso il suo ritorno in gruppo dopo questa partita: il 36enne salirà, quindi, sullo stesso aereo dei compagni per Riad e potrà essere convocato in Supercoppa dopo due mesi e mezzo”.