Tuttosport tuona: “Cessioni da 100 MILIONI per l’Inter…”

Che l’estate dell’Inter si prospetti movimentata lo sappiamo tutti. Ma c’è addirittura chi inizia a parlare di una sessione di mercato bollente, specie in uscita.

Sì, perché secondo Tuttosport, Oaktree avrebbe già fatto arrivare un messaggio piuttosto chiaro al presidente Marotta: in estate si può affondare il colpo. Anzi, i colpi. Almeno un paio, e di quelli pesanti.

Il nome più caldo è quello di Manu Koné, già seguito in passato e pronto a tornare d’attualità: “L’Inter riproverà l’affondo su Koné. E non è detto che questa volta trovi la porta sbarrata“. Attenzione poi a Davide Frattesi, che potrebbe rientrare in eventuali incastri con la Roma, mentre sullo sfondo resta anche la pista Carlos Augusto, con la questione rinnovo da sciogliere. E poi c’è la soluzione “interna”: Aleksandar Stanković, con la clausola da 23 milioni esercitabile in estate.

Occhio però all’altra faccia della medaglia. Perché se da una parte si parla di acquisti importanti, dall’altra non sono affatto da escludere cessioni pesanti. Sempre secondo il quotidiano, dalle uscite potrebbero arrivare fino a 100 milioni di euro. Una cifra che fa rumore, e che inevitabilmente accende più di qualche domanda.

Chi può partire? E soprattutto, fino a che punto l’Inter è disposta a sacrificare un big per finanziare il futuro?

“Oaktree ha già fatto capire al presidente Marotta che in estate potrà mettere a segno un paio di colpi di una certa portata, anche perché non sono da escludere cessioni che portino nelle casse del club addirittura 100 milioni. Basti pensare a Bastoni“, si legge.



