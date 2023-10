Con Arnautovic e Sanchez che stentano a decollare in questo avvio di stagione, la dirigenza dell’Inter sta già valutando un rinforzo in attacco in vista del mercato di gennaio secondo La Gazzetta dello Sport che nella sua edizione online parla di un’accelerazione interista su Mehdi Taremi.

L’attaccante iraniano è in scadenza di contratto col Porto a fine stagione e non sembra intenzionato a rinnovare per cui dopo le voci estive e soprattutto il tentativo del Milan, ora l’Inter starebbe tornando alla carica per un possibile tentativo alla riapertura delle contrattazioni, con l’obiettivo di aggiungere un altro attaccante di spessore in vista della volata finale in campionato e, si spera, in Champions League. Da capire quanto i lusitani saranno disposti ad abbassare le pretese rispetto ai 20 milioni chiesti in estate per il classe ’92 che, nei prossimi mesi, dovrebbe ottenere anche il passaporto portoghese che lo renderebbe comunitario. Se il muro a gennaio sarà troppo alto, comunque, i dirigenti interisti sembrano intenzionati a lavorare sull’iraniano anche in vista dell’estate come possibile grande colpo a parametro zero.

L’opinione di Passione Inter

Al momento ripone fiducia nel recupero di Arnautovic sul quale è stato fatto un investimento solo poche settimane fa e anche su Alexis Sanchez per cui non ci risultano imminenti esborsi di grande spessore. Lo scenario potrebbe cambiare se i due attaccanti alternativi a Lautaro e Thuram dovessero faticare ancora nei prossimi mesi e con gli introiti derivanti da un passaggio del turno in Champions League si potrebbe valutare un’occasione. Pochi margini, per ora, detto che Taremi nel mirino dell’Inter c’è eccome. E come caratteristiche farebbe più che comodo.