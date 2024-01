Zielinski, l’Inter resta PRUDENTE per un motivo

Piotr Zielinski è sempre più vicino all’Inter. Il centrocampista polacco, attualmente a Riyad con il Napoli per la Supercoppa Italiana, non ha raggiunto l’accordo con il club partenopeo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno e fra un paio di settimane sarà libero di firmare per un’altra squadra in vista della prossima stagione.

La favoritissima, com’è ormai noto, è proprio l’Inter. Marotta e Ausilio hanno raggiunto un’intesa con l’entourage del classe 1994 sulla base di un triennale con scadenza 2027 da 4,5 milioni netti più bonus con opzione sulla quarta stagione.

In Viale della Liberazione, tuttavia, si continua a respirare prudenza. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il motivo è chiaro e c’è un precedente a parlare: si chiama Tiago Djaló. Il difensore portoghese era promesso sposo dei nerazzurri in vista dell’estate, prima che si inserisse la Juventus prelevandolo già nell’attuale sessione di gennaio versando un indennizzo per il cartellino al Lille.