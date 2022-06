DS Monza: “Vogliamo riscattare Pirola. Pinamonti? Nulla di definito”

Il direttore sportivo del Monza ha commento alcune voci di mercato

Il direttore sportivo del Monza, Filippo Antonelli, ha parlato ai microfoni di TuttoMonza.it per commentare anche le voci di mercato in orbita Inter: "L'asse con l'Inter c'è sempre stata, fin dalla serie C. Galliani ha un ottimo rapporto con l'Inter e questi sono tutti giocatori molto forti".