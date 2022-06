Inter, ecco la chiave per Lukaku: nessun big, il Chelsea chiede un altro nome

I blues non chiederanno uno dei top player dell'Inter

Dopo l'incontro di ieri, Dybalaè sempre più vicino all'Inter: lo stesso non si può dire per Romelu Lukaku. Nelle scorse ore, il Chelsea ha aperto al prestito oneroso ma ora sta ai due club cercare di trovare un accordo per il ritorno del belga a Milano. L'operazione non si prospetta proprio facile.