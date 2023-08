Ore davvero decisive per risolvere la questione Benjamin Pavard con crescente ottimismo in casa Inter. Il difensore francese ha saltato l’allenamento di ieri con il Bayern Monaco per un “problema alla schiena” sul quale in Germania hanno molto ironizzato, soprattutto perché secondo indiscrezioni si sarebbe palesato dopo un confronto con il suo procuratore Zahavi, scrive il Corriere dello Sport, che è lo stesso del tecnico Tuchel. Tuchel che pubblicamente ha ammesso il principale ostacolo nella trattativa, ovvero la necessità da parte del Bayern di trovare un sostituto del francese prima di concedergli il via libera in direzione nerazzurra. Stando alle ultime però la ricerca dei bavaresi dovrebbe essere terminata, con gli sforzi del club che si stanno concentrando su Chalobah del Chelsea. L’Inter avrebbe quindi avuto anche ieri nuove rassicurazioni sul fatto che Pavard voglia l’Inter e l’affare può concludersi, con la giornata di lunedì fissata come possibile data per lo sbarco a Milano. Il piano B rimane Schuurs, ma secondo lo stesso quotidiano la dirigenza nerazzurra non ha al momento fatto scattare le operazioni e anche Inzaghi è “più tranquillo” sul fronte Pavard.