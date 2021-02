Inter, è il tuo momento: la volata Scudetto inizia ora. Ecco il calendario delle big fino a Pasqua

Il sorpasso al Milan è arrivato nel momento giusto. Ora, per l’Inter, non solo arriva il derby – e quindi un’altra chance per allungare -, ma inizia finalmente il periodo in cui, a differenza delle altre pretendenti ai primi posti, si potrà lavorare settimanalmente sugli impegni di campionato. Da questa sera, infatti, ritornano le coppe europee, con le italiane (Juventus, Milan, Napoli, Atalanta, Roma e Lazio) che saranno chiamate a dare battaglia anche fuori dal confine. La squadra di Antonio Conte, quindi, potrà trasformare il fallimento rappresentato dall’eliminazione ai gironi di Champions in un vantaggio, poiché permetterà al tecnico di preparare una sola gara alla settimana. Scenario, questo, da sempre considerato ideale soprattutto per un allenatore come Conte. Vediamo quindi nelle prossime schede il calendario delle big della Serie A da qui fino a Pasqua, per capire la differenza di impegni da dover onorare.

