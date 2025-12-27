Calhanoglu torna titolare: due dubbi per Chivu contro l’Atalanta

L’Inter si prepara alla trasferta di Bergamo contro l’Atalanta con alcuni nodi da sciogliere. Chivu ha guidato il primo vero allenamento dopo le festività natalizie, con la squadra che si è ritrovata ad Appiano Gentile a ora di pranzo. Oggi è prevista una nuova seduta pomeridiana, seguita dalla rifinitura che precederà la partenza in pullman verso Bergamo.

Buone notizie arrivano dal recupero di Hakan Calhanoglu, che dovrebbe tornare dal primo minuto in regia. Il turco era fermo per un problema fisico e la sua presenza rappresenta un rinforzo importante per il centrocampo nerazzurro. Restano invece fuori i soliti Dumfries e Acerbi.

Il primo ballottaggio riguarda la mezzala accanto a Barella, la cui presenza è data per scontata. Mkhitaryan e Zielinski si contendono l’ultima maglia disponibile a centrocampo. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’armeno parte leggermente favorito, anche perché il polacco è rientrato affaticato da Riad dopo i crampi accusati in Supercoppa.

L’altro dubbio da sciogliere riguarda la fascia destra, il ruolo che più ha fatto discutere in questa stagione. Luis Henrique ha giocato da titolare nelle ultime sei partite, ma solo contro il Como ha offerto una prestazione convincente. Potrebbe quindi esserci spazio per Andy Diouf, fino a questo momento titolare soltanto contro il Venezia in Coppa Italia.

La storia di Diouf è particolare: acquistato dal Lens per le sue qualità da mezzala, è stato impiegato quasi sempre come esterno destro, un ruolo che lui stesso ha ammesso di conoscere poco. Tuttavia è entrato bene a gara in corso diverse volte, anche in Supercoppa, e cerca adesso un’occasione da titolare. Se non arriverà a Bergamo, potrebbe avere la sua chance contro Bologna o Parma nelle prossime giornate.