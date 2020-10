Cambiasso: “L’Inter l’ha pareggiata con il coraggio. Vidal? Errori decisivi dettati dalla generosità”

Intervenuto in qualità di ospite negli studi di Sky Sport, l’ex nerazzurro Esteban Cambiasso ha commentato il pareggio tra Inter e Borussia M’Gladbach dicendo la sua sulla partita.

Ecco le sue parole: “Nel finale di partita si avvertiva una strana aria, l’Inter non aveva la gara in mano. Nonostante ciò ha trovato però coraggio ed è andata comunque a pareggiarla. Vidal? Ha fatto errori ma voleva essere generoso. Si trovava in quelle posizioni perché non si è limitato a fare il suo compito, e sul rigore mancava comunicazione. Eriksen nel primo tempo è stato il più pericoloso e nel secondo tempo ha fatto un passaggio che non si vedeva per Darmian”.

