CAMP19NI D’ITALIA – Il messaggio dell’Inter: “Festeggiate responsabilmente, siamo migliori anche in questo”

La formazione nerazzurra ha ottenuto il diciannovesimo scudetto

"L'Inter è campione d'Italia per la diciannovesima volta nella sua storia. Ora è il momento della festa, con i tifosi nerazzurri pronti a godersi questo storico momento, che resterà impresso nella mente e nel cuore di tutti gli appassionati. Dalla società, in ogni caso, è arrivato l'invito a celebrare questo trionfo in maniera responsabile, non dimenticando le misure di prevenzione dovute alla pandemia. Misure che dovranno esser rispettate anche in Piazza Duomo, che pian piano si sta riempiendo di tifosi.