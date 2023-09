Caos Inter-Milan: GOOGLE va in Tilt! Cosa sta succedendo

Al 45′ l’Inter è in vantaggio per 2-0 sul Milan come si può leggere anche dalla nostra cronaca live. Per i nerazzurri sono andati a segno prima Mkhitaryan su assist di Dimarco e poi ha raddoppiato Thuram con un gol clamoroso. Così clamoroso che potrebbe aver fatto buggare anche Google, cercando la partita il risultato era infatti fermo sull’1-0 e segnalava inoltre otto minuti di recupero. Per fortuna di Inzaghi e dei cuori dei tifosi interisti non è così.