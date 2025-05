CAOS sul Var di Inter-Lazio: “Scelta inspiegabile”

Domenica sera l’Inter ospiterà la Lazio per l’ultima partita della stagione a San Siro e sarà uno scontro diretto molto importante che può valere tanto sia per lo Scudetto, dove i nerazzurri sono in lotta con il Napoli, che per la corsa Europa visto che i biancocelesti sono a duello con diverse squadre per un posto in Champions o Europa League.

Questa mattina l’AIA ha pubblicato le designazioni arbitrali per questa 37^ giornata di Serie A e sono subito sorte diverse polemiche per la scelta di uno dei due arbitri al VAR per Inter-Lazio. Come sottolinea il giornalista di Sportitalia, Tancredi Palmeri, pare privo di buon senso designare Guida per questa gara dopo che aveva dichiarato di non voler più arbitrare il Napoli per la sua serenità.