Cassano: “Il Barcellona meritava di passare, ha avuto più coraggio”

A qualche ora di distanza dalla vittoria dell’Inter in semifinale di Champions League contro il Barcellona, arriva anche il commento di Antonio Cassano che pur ammettendo di essere felice per il passaggio del turno della sua squadra, elogia comunque la prestazione dei catalani di Hansi Flick usciti solo ai supplementari a San Siro.

Questa la sua opinione espressa durante Viva El Futbol: “Anche martedì abbiamo visto una partita a senso unico, la palla ce l’aveva soltanto il Barcellona, ha creato tanto e poteva vincere 4-2. Sommer ha fatto delle grandissime parate, che si ricorderà per tutta la vita. Da tifoso sono ultra felice, mi sono emozionato per questi ragazzi qua come Frattesi”.

L’ex attaccante della Nazionale conclude facendo i complimenti a Lautaro: “Se io devo analizzare, dico che tra andata e ritorno l’Inter non meritava di passare. Ha fatto una partita solida ma gli è girata anche bene, il Barcellona ha giocato meglio: ha creato di più, ha avuto più coraggio e personalità con più occasioni da gol. L’Inter ha approfittato dei calci piazzati, Lautaro è stato epico perché zoppicava ma ha dato il suo contributo da capitano, da argentino che ha i co***oni veri e sarà candidato al Pallone d’Oro”.