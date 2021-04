CdS – Dazn sfida l’UEFA? Pronta la Superlega con 16 squadre: c’è l’Inter

Clamorosa idea del miliardario proprietario dell'emittente

La Serie A inizierà un'altra era dal prossimo anno: non sarà più Sky a trasmettere i match del nostro campionato, ma sarà Dazn, che già adesso ha tre partite in esclusiva. Una svolta che porterà dei risvolti sicuramente in Italia, ma potrebbe portarli anche in Europa.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti il magnate ucraino Leonard Blavatnik - 46° uomo più ricco del mondo secondo Forbes - ha in mente una Superlega in stile NBA durante la settimana con i migliori club d'Europa. L'emittente ucraina infatti ha acquistato i diritti tv di tre dei principali campionati eurpei: Italia, Spagna e Francia. Ora è in trattativa con Sky per la Premier League e la Bundesliga. Una sifda aperta all'UEFA dunque, un po' come successo nel basket con Euroleague e FIBA. Le italiane partecipanti saranno sicuramente Juventus, Inter e Milan, ed il quarto club dovrebbe essere la Roma. Questo è il motivo - si legge - per cui le top società hanno votato Dazn per i diritti tv, così come si è spiegato il "no" di Steven Zhang ed Andrea Agnelli all'ingresso in Serie A di tre fondi: avrebbero dovuto restituire una parte dei soldi investiti in caso di SuperLega.