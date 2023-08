Champions League, i possibili avversari dell’Inter: dal City a Icardi

L’ultima Champions League è tra quelle che ha più sorpreso negli ultimi anni. L’Inter è andata a un soffio da un sogno, raggiungendo la finale dopo la semifinale vinta col Milan e arrendendosi solo ai marziani del Manchester City. Domani a Montecarlo alle ore 18.00 andranno in scena i sorteggi dei prossimi gironi, con l’Inter in seconda fascia. Qui scopriremo tutte le possibili avversarie dei nerazzurri, divise in fasce.

Prima fascia

Manchester City (ING)

Bayern Monaco (GER)

Napoli (ITA)

Barcellona (SPA)

Paris Saint-Germain (FRA)

Benfica (POR)

Feyenoord (OLA)

Siviglia (SPA)

Seconda fascia

INTER (ITA)

Real Madrid (SPA)

Arsenal (ING)

Manchester United (ING)

Borussia Dortmund (GER)

Atletico Madrid (SPA)

Porto (POR)

Lipsia (GER)

Terza fascia

Milan (ITA)

Lazio (ITA)

Shakthar Donetsk (UCR)

Salisburgo (AUS)

Stella Rossa (SER)

Sporting Braga (POR)

Rangers (SCO) / PSV (OLA) [and. 2-2]

Quarta fascia

Newcastle (ING)

Union Berlino (GER)

Lens (FRA)

Galatasaray (TUR)

Real Sociedad (SPA)

Celtic (SCO)

Anversa (BEL) / AEK Atene (GRE) [and. 1-0]

Lo Young Boys ha passato i playoff, deve però attendere i risultati delle altre squadre, in campo stasera, per sapere se finirà in terza o quarta fascia. Le ultime a giocarsi un posto nella massima competizione europea sono Rangers e PSV sicure entrambi di un posto in terza fascia. Oltre a loro se lo contenderanno l’Anversa contro l’AEK Atene e Rakow contro il Copenhagen. Con i risultati di questi playoff sarà possibile avere le fasce complete.

La quarta fascia dovrebbe essere quella più abbordabile, ma quest’anno non sarà proprio così. I nerazzurri potrebbero incontrare il Galatasaray di Mauro Icardi o l’Union Berlino di Robin Gosens, oltre che il Newcastle: gare che renderebbero il girone molto complicato.