L’Inter si aggrappa a Lautaro, ma in Europa serve aggiustare la mira: una statistica sorprende

In attesa del ritorno in campo di Romelu Lukaku, l'Inter si affida totalmente a Lautaro Martinez. Il Toro di Bahia Blanca ha cominciato benissimo questa stagione, entrando nel tabellino in tutte le prime 4 partite (assist contro il Lecce e gol contro Spezia, Cremonese e Lazio). L'ulteriore step di crescita che il club si aspettava sembra quindi essere in arrivo, anche se ora serve una conferma anche in Champions League. Sì, perché quando si calcano i campi dell'Europa, Lautaro offre luci ed ombre. Le luci sono anche decisamente brillanti, come confermano i gol segnati, negli anni, a Barcellona, Real Madrid, Liverpool, Borussia Dortmund e non solo.